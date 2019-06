I doppiatori americani di Dragon Ball Super vorrebbero uno spin-off sull'universo 6

La trasmissione di Dragon Ball Super in Italia è bloccata sulle prime fasi del Torneo del Potere, mentre la serie doppiata negli Stati Uniti è ancora in prosecuzione. Tuttavia, alcuni fan sono preoccupati del futuro di Cabba e vorrebbero conoscere il destino del loro personaggio preferito, e tra questi fan ci sono anche alcuni doppiatori.

Alcuni doppiatori americani di Dragon Ball Super hanno espresso il proprio parere sul futuro dei personaggi dell'Universo 6 via Twitter nelle ultime ore. La doppiatrice di Kale ha infatti spresso il proprio amore per la Saiyan che interpreta. Inoltre, ha anche ammesso che le piacerebbe molto tornare a ridoppiare il suo personaggio in uno spin-off dedicato al trio di Saiyan composto da Kale, Caulifla e Cabba.

Tutto ciò ha avuto l'effetto di scatenare i fan, con molti che hanno immaginato quali potrebbero essere le avventure nell'universo 6 di questo trio che abbiamo potuto apprezzare durante il Torneo del Potere. A Dwan Bennett, doppiatrice di Kale, si è unito la voce di Cabba, Clifford Chapin: "Pensavo proprio alla stessa cosa la scorsa notte mentre l'episodio era in onda".

Al momento, la serie animata di Dragon Ball Super non ha piani per uno spin-off dell'universo 6, ma sicuramente potrebbe esserci qualche approfondimento nella prossima serie di cui si vocifera tanto, o addirittura nel nuovo lungometraggio in preparazione. Quale sarebbe il vostro parere su una serie che si concentri su Cabba, Kale e Caulifla?