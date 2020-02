I doppiatori di Deku e Bakugo parlano del finale di Heroes Rising

La seconda pellicola dell'opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia: Heroes Rising è finalmente arrivata nelle sale nipponiche, americane e canadesi, ottenendo un grande successo e apprezzamento da parte dei fan, che continuano a discutere sui social di particolari scene.

Lo stesso creatore, al momento dell'annuncio del nuovo film, aveva sorpreso gli appassionati affermando che parte del materiale utilizzato per questa trasposizione riguardava il concept originale della conclusione della serie. Un elemento diventato ulteriormente importante quando è stato rivelato che uno dei nuclei narrativi della pellicola avrebbe riguardato il complicato rapporto tra Midoriya e Bakugo.

La rivalità tra i due è emersa numerose volte nel corso delle quattro stagioni dell'anime, soprattutto nell'arco dell'Esame della Licenza da Hero, tuttavia Heroes Rising, che ha superato gli incassi di Two Heroes, ha approfondito il loro legame, sottolineandolo con il combattimento finale. I nostri colleghi di Comicbook hanno avuto l'incredibile occasione di discutere del combattimento con i doppiatori americani dei due personaggi, Justin Briner, voce di Deku, e Clifford Chapin, voce di Bakugo.

Unire le forze e spingersi oltre al limite per intralciare i piani del nuovo Villain, Nine, questo sembra essere l'obiettivo iniziale dei due Heroes. Tuttavia Chapin ha commentato: "Lo sapevo. Ho visto il film prima di cominciare a registrare, quindi conoscevo il finale, ma era..la fine è fenomenale. Probabilmente è uno dei miei momenti preferiti, di tutte le scene in cui ho doppiato Bakugo, e probabilmente lo rimarrà per molto tempo."

Briner invece era preoccupato di come questo legame avrebbe avuto un ruolo importante nel finale. "Hanno un rapporto molto complicato, sin da quando erano dei piccoli bambini. Penso sia stato fantastico vederli lavorare insieme, mantenendo comunque i loro modi unici. È stata la prima volta in cui hanno fatto squadra, in un certo senso, e molti fan stavano aspettando questo momento."