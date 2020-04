I doppiatori di Sanji e Franky affrontano la quarantena come farebbero i loro personaggi

In questo periodo particolare, in cui l'industria dell'animazione sta risentendo delle restrizioni dovute al coronavirus, molti artisti legati al mondo anime e manga hanno voluto condividere con i fan dei consigli, o battute divertenti, come successo di recente con i doppiatori giapponesi dei personaggi di Franky e Sanji di ONE PIECE .

Kazuki Yao, voce del carpentiere dei Mugiwara, Franky, e Hioraki Hirata, che invece interpreta il cuoco della ciurma, Sanji, ricoprono ormai questi ruoli sin dalle prime apparizioni dei due pirati, ed è inevitabile, con dopo più di 900 episodi, e centinaia di ore spese in sessioni di registrazione, che si siano affezionati alle loro controparti animate.

Nell'attuale arco narrativo dedicato al Paese di Wa, sia Sanji che Franky hanno ottenuto degli outfit diversi, anche per adattarsi e abituarsi allo stile di vita degli abitanti del luogo. In maniera simile i due doppiatori hanno voluto sdrammatizzare la situazione in cui ci troviamo, consigliando di rimanere in casa, con le simpatiche immagini che trovate in calce alla notizia, condivise dall'utente @skidd_ su Reddit.

Con la scritta riportata sopra, "Stay at Home" Yao sta, simpaticamente, cercando di barricare una finestra, mentre Hirata mostra, con sguardo serio, dei barattoli di cibo, caratterizzati dal simbolo di Sanji.

Ricordiamo che è stato pubblicato da poco il capitolo 977 del manga di ONE PIECE, e che il romanzo dedicato a Nico Robin si è mostrato in alcune immagini.