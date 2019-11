Una doppiatrice di Boruto interpreta una delle scene inedite più emozionanti del manga

Una buona fetta dei fan di Boruto: Naruto Next Generations preferisce il manga rispetto all'adattamento animato, dal momento che spesso quest'ultimo aggiunge diverso materiale filler all'opera, laddove il fumetto si concentra ad espandere la lore di Kishimoto con degli sviluppi funzionali per il prosieguo della trama.

Durante il recente "Naruto to Boruto The Live", però, un evento dedicato alla celebrazione del ventesimo anniversario della prima pubblicazione di Naruto, una doppiatrice di Boruto ha regalato ai fan un campionamento vocale di uno dei dialoghi più amati dai fan del manga, che ancora non ha ricevuto una trasposizione ufficiale in versione animata.

La doppiatrice in questione è Yûko Sanpei, e ha interpretato una linea di dialogo presente nell'arco narrativo "Mujina Bandits Arc". La ragione per cui i fan sono legati al momento messo in scena dalla doppiatrice sta sicuramente risiede nel comportamento peculiare di Boruto, che per una volta mette da parte il suo carattere spavaldo rivelando le sue ambizioni per il futuro.

Boruto infatti si incontra con Tentō Madoka, il ricco erede del daimyo della Terra del Fuoco. Tentō era curioso di sapere che cosa avesse in mente Boruto per il suo avvenire, in quanto figlio dell'Hokage, e il ragazzo risponde in scioltezza dicendo:

"Voglio diventare un ninja straordinario in grado di supportare l'Hogake".

Cioè che colpisce maggiormente di questa dichiarazione da parte di Boruto è che il giovane allude a voler diventare come Sasuke e non come Naruto, un obiettivo che l'anime ha rinforzato molto più spesso del manga.

Inoltre al momento, l'anime sta esplorando l'arco narrativo del viaggio nel tempo che vede protagonisti proprio Boruto e Sakuke, i quali viaggiano indietro nel tempo per salvare Naruto dal rapimento di Urashiki.

Per concludere, voi quale preferite tra l'anime e il manga di Boruto?

Qualcosa si è spezzato tra Naruto e Boruto nell'ultima puntata della serie. L'anime di Boruto ha messo in scena un bizzarro incontro tra Sasuke e Sakura.