La doppiatrice Emanuela Pacotto sarà ospite al Lucca Comics and Games 2019

La manifestazione lucchese arriverà a fine mese e, come ogni ottobre, l'organizzazione della fiera e le varie case editrici fanno a gara per assicurarsi gli annunci più importanti. Dopo l'arrivo di Mirka Andolfo, Lucca Comics and Games 2019 si assicura la presenza di un altro talento con l'amatissima doppiatrice Emanuela Pacotto.

A darne l'annuncio è la pagina Facebook di Lucca Comics and Games 2019. Con il post che potete vedere in calce, viene presentata la nuova ospite della manifestazione che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre 2019. Le possibilità di incontro con Emanuela Pacotto avverranno durante Lucca Junior, ma non sono stati ancora rivelati orari o giorni di eventuali eventi a contatto col pubblico.

Emanuela Pacotto ha interpretato alcuni dei personaggi più di spicco della cultura anime italiana: si parte da Bulma di Dragon Ball, passando per Nami di ONE PIECE e Sakura Haruno di Naruto. È stata anche protagonista del iDOL – AMBITION Live Concert, un concerto in cui si esibì cantando diverse sigle di anime in giapponese. La sua presenza nel mondo del doppiaggio passa anche dai videogiochi, avendo interpretato varie parti in opere come Destiny, League of Legends, Diablo, Assassin's Creed e Skyrim.

Tra gli altri ospiti presenti alla manifestazione lucchese ci saranno Don Rosa e il sensei Rokuda Noboru, autore di Gigi la Trottola.