La doppiatrice di Goku appare in un simpatico video su Twitter

Quello di Aoni Production è uno dei più famosi studi in termini di doppiaggio nipponico. Sotto la sua ala protettrice è infatti possibile scorgere nomi del calibro di Ryotaro Okiayu (How NOT to Summon a Demon Lord, Fullmetal Alchemist), Miyuki Sawashiro (Psycho-Pass, ReLIFE) e Ryoko Shiraishi (Wagnaria!!, Hayate the Combat Butler).

Si parla insomma di figure altisonanti che nel corso di questi 50 anni d'attività per Aoni Production hanno contribuito a creare un team di doppiaggio tra i più famosi e ambiti del mondo. Eppure, nonostante tutto, la società non si era mai affacciata al vasto mondo di Twitter, indubbiamente un grave errore in un era così tanto legata ai social network, un errore a cui è infine stato finalmente posto rimedio.

La compagnia ha infatti creato il suo account Twitter ufficiale lo scorso 1° maggio, sfruttando l'occasione per festeggiare proprio i suoi 50 anni d'attività, un'iniziativa che ha già saputo raccogliere il favore di decine di migliaia d'utenti. Se ciò non fosse abbastanza, Aoni Production ha inoltre pubblicato un breve tweet che ritrae la famosissima Masako Nozawa, la quale alla veneranda età d'82 anni continua ancora a conquistare i cuori di milioni di spettatori grazie alla sua voce, la quale ha dato vita un'infinità di personaggi, primo fra tutti, Goku di Dragon Ball.

Il video pubblicato e visibile a fondo news altri non è che una piccola e simpatica scenetta dove la doppiatrice ha corso a tutta velocità lungo un corridoio lanciando nel mentre il suo temibile grido di battaglia, una clip che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Nozawa ha lavorato in oltre 200 anime, con Dragon Ball e Dragon Ball Z a rappresentare i suoi lavori più famosi.

La donna ha però interpretato anche Tetsuro Hoshino in Galaxy Express 999, il Dr. Kureha in One Piece, Kitarō in GeGeGe no Kitarō e Guilmon in Digimon Tamers. Inoltre, proprio nel corso di quest'anno ha doppiato anche il personaggio di Medama Oyaji nell'anime GeGeGe no Kitarō. Nella carriera di Nozawa figurano anche lavori in stazioni radiofoniche e programmi TV, senza dimenticare il suo lavoro in numerose pellicole quali The Poseidon Adventure, Richie Rich e Meet the Parents.