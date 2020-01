La doppiatrice italiana di Sabrina in Orange Road invia un messaggio ai fan: 'Guardateci!'

La serie anime Orange Road è da poco tornata su Italia 2 senza tagli e censure, per la felicità di tutti i fan più nosalgici. Oggi, per celebrare il tanto atteso ritorno di una delle serie più in voga dei primi anni novanta, ha parlato un'ambasciatrice d'eccezione: la doppiatrice Marcella Silvestri.

La talentuosa voce della protagonista non ha voluto perdere l'occasione per ringraziare i fan, dichiarando: "Ciao a tutti sono Marcella Silvestri, voce di Sabrina in È quasi magia Johnny. Un abbraccio a tutti voi e grazie per i tantissimi messaggi, mi raccomando seguite la serie!". In calce all'articolo potete dare un'occhiata al video completo, condiviso poche ore fa dalla pagina Facebook di Yamato Video.

Marcella Silvestri è una doppiatrice e comica italiana, famosa soprattutto per il suo lavoro nel campo cinematografico e in quello dell'animazione. Nel corso della sua carriera ha prestato la voce a diversi personaggi di straordinaria rilevanza, come Crilin in Dragon Ball, Rossana nell'ominimo anime e Lamù negli OAV.

