Anche la doppiatrice di Killua parla del ritorno di Hunter x Hunter: le sue parole

Il mangaka Yoshihiro Togashi non è in buone condizioni di salute, come non fa che ricordare su Twitter tramite il suo nuovo account, però sta cercando di portare avanti come può il suo manga. Con i suoi aggiornamenti, ormai è ben chiaro che Hunter x Hunter sta per tornare anche se non si sa ancora quando e con quanti capitoli.

Bisognerà attendere altre novità sui capitoli di Hunter x Hunter, intanto gli appassionati e i curiosi sono ancora più concentrati nel cercare di capire come continuerà la saga del continente oscuro. E tra questi appassionati non c'è soltanto il pubblico comune, ma anche chi ha lavorato strettamente a contatto con il progetto, in questo caso animato.

Mariya Ise è la doppiatrice di Killua da tempo immemore. Crunchyroll l'ha intervistata per chiedere il suo parere su questo ritorno: "L'arco del continente oscuro è qualcosa che non sappiamo come andrà. Potrebbe davvero prendere ogni direzione. Quindi sì, stiamo aspettando informazioni anche su quello. All'inizio non sapevo se l'account fosse vero. Ma dopo, alcuni mangaka di Jump vicini al sensei Togashi hanno confermato che fosse lui e abbiamo visto quei tweet condivisi da quegli stessi autori. Appena ho capito che fosse il vero mangaka: segui, segui, segui, segui, segui."

Insomma, Mariya Ise è eccitata al ritorno di Hunter x Hunter, così come gran parte della rete.