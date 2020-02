La doppiatrice di Shinji su Evangelion 3.0 + 1.0: 'il doppiaggio è quasi terminato'

Mancano ormai esattamente quattro mesi prima di chiudere definitivamente la telenovela in merito al film di animazione nipponica più chiacchierato e atteso dai fan di tutto il mondo. La data di debutto di Evangelion 3.0 + 1.0 si avvicina e la produzione pare essere al pari passo con la tabella di marcia.

Del film conclusivo della tetralogia dei Rebuild of Evangelion sappiamo veramente poco, in quanto Hideaki Anno e il suo team sono stati attenti nel rilasciare informazioni con il contagocce. Tra le poche speculazioni emerse in merito al lungometraggio spiccano le parole di un animatore che avrebbe rivelato la durata di Evangelion 3.0 + 1.0, prossima alle due ore. Ad ogni modo, tramite il proprio profilo Twitter, Megumi Ogata, la storica voce di Shinji Ikari, si è lasciata scappare qualche parola di troppo sulla fine della sessione di doppiaggio.

In particolare, ha rivelato che "la sessione di doppiaggio è praticamente terminata", e che restano soltanto da terminare alcune scene che la stessa Ogata ha rivelato essere "una durissima prova personale senza precedenti". Ciò che è certo, ad ogni modo, è che tutto sta progredendo secondo i piani e con ancora 4 mesi alle spalle prima della distribuzione in Giappone c'è ancora tempo per migliorare quella pellicola destinata a far discutere le community di tutto il mondo.

