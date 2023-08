Un doppio cosplay di Lamù: eccola in costume e con la divisa scolastica

Rumiko Takahashi è la regina dei manga e non a caso. Tra gli anni '70 e '90 è stata una delle autrici più influenti con vari manga che hanno dominato il mercato, portando freschezza e comicità su vari livelli. E molto del merito va a uno dei suoi primi lavori, anche uno dei più longevi, che fu pubblicato su Weekly Shonen Sunday: Lamù.

Lamù, conosciuta anche come Urusei Yatsura in originale, è una delle serie più iconiche della Takahashi, insieme a Ranma 1/2 e Inuyasha. La storia segue le avventure di Ataru Moroboshi, un ragazzo sfortunato e irresponsabile, e Lamù, una bella extraterrestre dai capelli verdi e dalla coda elettrica che si getta nella sua vita con furore.

Lamù arriva sulla Terra dal pianeta Oniboshi e proclama di essere la futura sposa di Ataru, in seguito a una sfida in cui Ataru ha accidentalmente accettato di sposarla per sconfiggerla in un gioco. Questa premessa da il via a una serie di situazioni comiche e bizzarre, con Lamù coinvolta in varie avventure mentre cerca di conquistare Ataru, così come gli spettatori, giovani e più grandicelli, hanno potuto osservare nella nuova serie di Lamù. E per farlo, cercherà anche di vivere quotidianamente nei paraggi, frequentando la stessa scuola.

Per questo c'è Nymphahri che ha pensato a un doppio cosplay di Lamù: in uno dei post in basso, l'aliena ha il classico costume giallo tigrato, che l'ha resa famosa in tutto il mondo. Nelle altre foto, invece, la cosplayer italiana ha pensato bene di variare la situazione e di creare un cosplay di Lamù con uniforme scolastica nera. Cosa ne dite di questa variazione?