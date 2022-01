Un doppio video cosplay di Naruto e Sasuke, i due pronti a combattere

Naruto è uno dei manga più famosi di tutto il mondo. Masashi Kishimoto fece partire, sul finire del 1999, una serie destinata a diventare leggendaria e che ancora oggi riesce ad affermarsi nel mondo di manga e anime con il sequel Boruto: Naruto Next Generations.

L'avventura del ninja biondo del Villaggio della Foglia lo ha portato a crescere molto, passando da un bambino solo e deluso a un ragazzino pieno di energie a un adulto che ha finalmente realizzato il suo sogno. Tra le varie fasi della vita di Naruto, la più famosa è sicuramente quella che l'anime sottotitola come Shippuden. Qui Naruto è un ragazzo di 16 anni che ha migliorato notevolmente le tecniche che aveva acquisito in passato ma che non ha ancora finito di imparare e che, incontro dopo incontro, riesce sempre ad apprendere qualcosa di nuovo.

Trevor James veste i panni di Naruto in questo video cosplay. Basandosi proprio sulla versione Shippuden, quindi con il ninja che ha la tuta arancione e nera ma indossando un coprifronte dell'alleanza ninja visto durante la guerra, si prepara a scatenarsi contro i nemici lanciando un Rasengan, per celebrare la promozione di Fortnite x Naruto.

Tuttavia il cosplayer non si ferma al protagonista: dopo qualche secondo, indossa anche i panni di Sasuke nel secondo cosplay del video, con tanto di Mangekyo Sharingan attivo. E, come se non bastasse, dedica l'ultima parentesi anche a Kakashi in un terzo cosplay, col ninja però intento a leggere il Paradiso della Pomiciata.

Un terzetto di cosplay a tema Naruto sicuramente ben fatto e apprezzato.