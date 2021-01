Doraemon: la community commossa per il poster del prossimo film

Questa informazione, nonostante il film abbia debuttato in Giappone lo scorso novembre, è stata notata solo in seguito alla pubblicazione del poster, e ha generato una miriade di commenti entusiasti e pieni di orgoglio , come quello provato dallo stesso Doraemon nella locandina. Sono stati moltissimi i fan a congratularsi virtualmente con Nobita, che dopo anni è finalmente riuscito a conquistare Shizuka, e a mostrarle quanto voglia davvero renderla felice, come viene ripetuto più volte nel corso del trailer.

