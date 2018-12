Doraemon: ecco il trailer e la locandina del lungometraggio in uscita nel 2019

Lo staff del nuovo film dedicato a Doraemon, intitolato Eiga Doraemon no Nobita no Getsumen Tansaki, ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo trailer del lungometraggio, accompagnato da un poster che ci mostra tutti i protagonisti della pellicola, da quelli già noti ai nuovi arrivati. Andiamo a scoprire cosa ci aspetta.

Il nome di Doraemon è sicuramente noto a moltissimi fan dell'animazione giapponese, e si tratta di uno di quei brand in grado di attraversare le generazioni riuscendo ad attrarre sempre nuovi appassionati, grazie alla propria capacità di rinnovamento e di reinvenzione. Proprio con questa prospettiva va inquadrato il nuovo film dedicato al gattone blu in uscita il prossimo anno, intitolato Eiga Doraemon no Nobita no Getsumen Tansaki (traducibile approssimativamente in Doreamon Il Film: Cronache dell'Esplorazione Lunare).

Nelle scorse ore, lo staff che sta lavorando a questo lungometraggio hanno diffuso tramite i loro canali web ufficiali due importanti novità per chiunque sia interessato a tale prodotto. La prima è un trailer, che ci mostra alcune delle scene che andremo a vedere nel corso della pellicola: come appare chiaro dalle immagini, i nostri protagonisti visiteranno il satellite del nostro pianeta, scoprendo però che vi abita un'intera civiltà dalla stramba tecnologia. Come potete vedere nel filmato riprodotto nella parte alta della notizia, le trovate eccentriche non mancheranno.

La seconda novità riguarda invece una locandina (riportata in basso), in cui ci vengono mostrati tutti i protagonisti del film, dai volti noti del franchise (Doraemon in primo piano, Nobita e i suoi amici sulla parte destra) ai nuovi personaggi introdotti da quello che è il trentanovesimo lungometraggio della storia del brand.

Lo staff ha inoltre ufficializzato che sarà Junko Minagawa a dare la voce a Luka, il misterioso studente trasferitosi nella scuola dei nostri protagonisti, e che sembra in qualche modo collegato al popolo della Luna (potete vederlo con il cappellino sullo sfondo).

Il film debutterà in Giappone il primo marzo del 2019, e ruoterà intorno alla credenza folkloristica giapponese che un coniglio viva sulla Luna. Luna sarà anche il nome di una ragazza abitante del satellite, la cui vita si legherà a quelle di Nobita e degli altri, opponendosi al malvagio Diablo e al suo subordinato Goddard. La theme song che potete ascoltare nel trailer è di Dai Hirai e si intitola "The Gift".