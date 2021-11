Doraemon - Il film 2 debutta sul catalogo Netflix a dicembre

Il giorno della Vigilia di Natale, un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, arriva su Netflix. Il colosso dello streaming, infatti, ha recentemente annunciato che a fine dicembre Doraemon - Il film 2 approderà sul proprio catalogo.

Dal 24 dicembre 2021, sul servizio streaming Netflix arriva Doraemon - Il film 2, conosciuto anche con il nome di Doraemon Stand By Me 2. La pellicola, realizzata con una modernissima grafica 3DCG, fa da sequel al capitolo uscito nel 2014. Per celebrare il prossimo rilascio sul catalogo Netflix, una gigantografia pubblicitaria di Doraemon è apparsa sul Roppongi Hills Metro Hat.

Diretto da Takashi Yamazaki e Ryuichi Yagi, Doraemon - Il film 2 si basa su due precisi racconti dell'autore Fujiko F. Fujio, e approfondisce il rapporto di Nobita con sua nonna e Shizuka, l'amica di cui da sempre è innamorato.

Al termine degli eventi del primo film, il protagonista occhialuto è riuscito a migliorare il suo futuro, in modo che si sposasse con Shizuka. Tuttavia, preso da un momento di sconforto, Nobita decide di tornare indietro nel tempo per rivedere l'adorata nonnina, la quale, felicissima, gli rivela il suo ultimo desiderio: conoscere la sua sposa. Nel frattempo, il Nobita del futuro, proprio quando stava per convolare a nozze, scappa nel passato per incontrare Doraemon. È davvero lui la persona giusta per la bella e intelligente Shizuka?

Vi ricordiamo che Doraemon: Nobita's Little Star Wars è in procinto di fare il suo debutto e che il poster promo di Doraemon Stand By Me 2 ha commosso il web.