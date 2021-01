Doraemon diventa glamour con la nuova partnership di Gucci

Conosciamo Doraemon per gli sforzi fatti nel corso del lungo anime nel tentativo di aiutare Nobita. I due invece finiranno sempre per cacciarsi in vari guai, risolti grazie a qualche chusky mentre qualche volta causati proprio da questi strani oggetti provenienti dal futuro. Eppure Doraemon ora si lancia in una partnership particolare.

Il personaggio nato dai mangaka che si sono firmati Fujiko F. Fujio diventerà infatti un collaboratore di Gucci. Il noto marchio di moda ha lanciato infatti una collaborazione con Doraemon, uno degli ambasciatori culturali del Giappone, e nel 2021 partirà una nuova linea tra vestiti e accessori disegnata da designer d'alto profilo.

Si passa dai pantaloni larghi a maglie e borse, scarpe e maglioncini che sono principalmente tutti di tono marroncino ma dove risalta la simpatica silhouette blu e bianca del gatto. La linea è comparsa anche sul sito ufficiale giapponese di Gucci, che potete trovare in basso alla notizia e con tanti esempi della linea di vestiti creata per l'occasione.

Chi è cresciuto con Doraemon negli anni '80 e '90 oggi può provare a vestirsi quindi con lui e rimanere alla moda con l'iniziativa di Gucci, che festeggerà i 100 anni proprio nel 2021. Magari questa linea potrà piacere alla fidanzata di Doraemon.