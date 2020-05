Doraemon: il mistero dell'episodio perduto, un'inquietante leggenda

L'intera cultura popolare, soprattutto nei riguardi di opere di lunga data, è caratterizzata da inquietanti misteri tuttora in balia di smentite e voci incongruenti. Vi è una storia, infatti, che racconta di una misteriosa puntata di Doraemon intitolata oggi "Lost Episode".

Nonostante i 50 anni di vita di Doraemon, il gatto spaziale più celebre al mondo riesce ancora ad entusiasmare e ad affascinare milioni di fan in tutto il mondo, al punto tale che in patria vi sono negozi interamente dedicati al franchise. Eppure, questa incredibile popolarità non ha potuto mascherare un alone dark che caratterizza la serie. Stiamo parlando del misterioso del misterioso "Episodio Perduto".

La misteriosa leggenda dietro questa fantomatica puntata ha inizio nel 1996, quando l'autore di Doraemon, Fujiko F. Fujio, scomparve a causa di un tumore al fegato. Alla mezzanotte di quella giornata di aprile, in televisione venne trasmesso un'inedito episodio dell'anime, la quale veridicità è caratterizzata da diverse voci che hanno assistito alla puntata. Pare che, tuttavia, vennero trasmesse differenti versioni del "Lost Episode", motivo che ha spinto i più a discutere sull'effettiva autenticità dell'evento. Ad ogni modo, le due versioni più accreditate e popolari qui seguono:

Nella prima versione, Nobita e Doreamon si recano nell'aldilà per fare acquisti. Dopo aver incontrato delle persone che parlano una lingua incomprensibile, i due si recano in una stanza particolare in cui è presente un enorme mappamondo. Improvvisamente, il mappamondo inizia a rompersi e dalle fessure inizia a sgorgare sangue. L'episodio si interrompe bruscamente con i titoli di coda davanti alle lacrime di Nobita e Doraemon terrorizzati;

La seconda versione, nonché quella più accreditata e testimoniata persino da un'immagine, la stessa che vi abbiamo allegato per intero in calce alla notizia, ritrae Doraemon e Nobita camminare per 10 minuti. Poco prima della fine della puntata, il protagonista si rivolge agli spettatori e recita: "adesso devo andare";

In merito a quest'ultima versione, si vocifera che la puntata fosse stata diffusa anche in rete, ma attualmente appare impossibile rintracciarla. E voi, invece, cosa ne pensate di questa leggenda metropolitana, la conoscevate? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.