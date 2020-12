Doraemon: Nobita e compagni tornano con due episodi speciali per la fine dell'anno

Sul sito ufficiale dell'anime di Doraemon è stato di recente annunciato che la serie tornerà in via del tutto eccezionale il 31 dicembre con uno speciale di un'ora per festeggiare l'inizio del nuovo anno. Andranno in onda due episodi, uno dei quali è strettamente legato alla prossima pellicola dedicata alla serie, prevista per il mese di marzo.

La prima delle due puntate infatti, dal titolo "Il Film con Effetti Speciali Campione d'Incassi Space Daimajin", vedrà Nobita e Doraemon realizzare un film con l'aiuto dei loro amici, tramite una particolare videocamera che permette di applicare immediatamente degli effetti speciali alle riprese, e alcuni degli eventi saranno in qualche modo legati al prossimo film in uscita il 5 marzo 2021, Nobita's Little Star Wars, remake della pellicola omonima uscita nel 1985.

Nel secondo episodio, "La Vigilia del Matrimonio di Nobita", porterà il protagonista a viaggiare nuovamente attraverso il tempo, giungendo al giorno precedente alle sue nozze. La trama riprende in parte elementi già visti in Stand By Me Doraemon 2, film in 3DCG pubblicato lo scorso 20 novembre che ha approfondito la relazione tra Shizuka e Nobita, introdotta originariamente in Doraemon: A Grandmother's Recollections del 2000.

Ricordiamo che una petizione vorrebbe eliminare alcune scene "hot", e vi lasciamo all'annuncio di Star Comics dell'uscita del volume 0.