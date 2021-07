Doraemon: Nobita's Little Star Wars è stato rinviato, il Covid-19 torna a colpire

Nonostante l'apparente ritorno alla quotidianità, la pandemia globale non è stata ancora superata. Il Covid-19 è tornato a minacciare l'industria animata giapponese: a preoccupare è la misteriosa variante Delta, la cui prima vittima illustre è la nuova pellicola di una delle icone dell'animazione, il gattone spaziale Doraemon.

Sul sito web ufficiale del film anime Doraemon: Nobita's Little "Star Wars" è stato rivelato che la pellicola è stata posticipata alla primavera del 2022 a causa della nuova variante del coronavirus. L'uscita di Nobita's Little "Star Wars" era inizialmente programmata per il 5 marzo 2021, ma lo staff ha prorogato il debutto fino a questo annuncio. Al momento, non è stata ancora definita una nuova data certa.

Doraemon: Nobita's Little "Star Wars" è il 41° film del franchise, nonché remake dell'omonima pellicola uscita nell'ormai lontanissimo 1985. A dirigere quest'avventura di Doraemon e Nobita c'è Susumu Yamaguchi, animatore chiave di numerosi film del gattone spaziale, mentre la sceneggiatura è affidata a Dai Sato. Studio che si occuperà della 3D CG è Shirogumi, che si è già occupato di Doraemon Stand By Me.

L'appuntamento con Doraemon: Nobita's Little Star Wars, molto probabilmente, è da fissarsi tra marzo e aprile del 2022, mesi in cui la campagna di vaccinazione dovrebbe completare il suo processo. Con la partnership con Gucci, Doraemon è diventato glamour.