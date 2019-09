Doraemon: nuovo lungometraggio con tanto di manga in uscita nel 2020!

Il Giappone è ricco di franchise che fanno ormai da mascotte di anime e manga a causa della loro continua popolarità nel corso dei decenni. Oltre Shin-chan, che riceve lungometraggi praticamente annuali, c'è un altro popolare brand che anche in Italia è stato molto amato dai bambini: Doraemon. Questo è tornato da poco con un nuovo manga.

Il numero di ottobre di Coro Coro Comics, rivista di manga per bambini pubblicata dalla casa editrice Shogakukan, ha pubblicato il primo capitolo dell'adattamento manga del prossimo film di Doraemon. Questa serie disegnata da Shintaro Mugiwara sarà la fedele trasposizione fumettistica di Doraemon film Eiga Doraemon: Nobita no Shin Kyoryū (Doraemon the Movie: Il nuovo dinosauro di Nobita), che arriverà nelle sale cinematografiche nipponiche nel marzo 2020.

Il film segue la storia di Nobita: il famoso protagonista pasticcione entrerà in contatto con due dinosauri gemelli chiamati Kyu e Myu. Nonostante il titolo richiami già a un film passato su Doraemon, ovvero Doraemon the Movie: Il dinosauro di Nobita, la trama scritta è completamente diversa. Torna a dirigere nuovamente il franchise del gatto robot Kazuaki Imai, già regista di alcuni episodi della serie televisiva e del film del 2018 Doraemon the Movie: L'Isola del Tesoro di Nobita. Questo lungometraggio sarà il quarantesimo del franchise e farà da seguito a Doreamon Il Film: Cronache dell'Esplorazione Lunare uscito durante quest'anno.