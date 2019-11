Doraemon si prepara a festeggiare i suoi 50 anni con un nuovo Volume, il primo in 23 anni!

Molti di voi potrebbero non saperlo, ma Doraemon, il famoso gatto robot ideato da Fujiko F. Fujio, conserva attualmente la dodicesima posizione nella lista dei manga più venduti di sempre con più di 100 milioni di copie piazzate dal 1969 al 1996, data della sua conclusione.

Il fumetto debuttò precisamente il 1 dicembre 1969 in Giappone e diventò un mantra tra gli studenti di scuole elementari e medie, prima di concludersi circa 27 anni dopo. Ad oggi si stimano circa 170 milioni di copie stampate in circolazione. In Italia invece il successo venne raggiunto grazie all'anime, trasmesso a metà anni 80 dalla Rai e successivamente nei primi anni 2000 da Mediaset.

Il manga comunque tornerà in vista del suo cinquantesimo compleanno con un nuovo volume, denominato dalla casa editrice Shogakukan "Volume 0". La raccolta comprenderà tutte e sei le varianti del primo capitolo del manga, sia in bianco e nero che a colori, oltre che ad un'intervista inedita alla coppia di autori.

E voi cosa ne pensate? Seguivate questa serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che quest'anno ha anche debuttato un interessante lungometraggio, dunque non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla news e scoprire qualcosa in più!