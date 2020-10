Doraemon: Star Comics annuncia il Volume 0 per i 50 anni del personaggio

In arrivo una grande sorpresa per i fan di DORAEMON! Arriva in Italia DORAEMON VOLUME 0, pubblicato in Giappone nel 2019 dalla casa editrice Shogakukhan per celebrare i 50 anni del gattone blu del maestro Fujiko F Fujio.

Fujiko F Fujio è lo pseudonimo del mangana giapponese Hiroshi Fujimoto. Fujimoto nasce il 1 dicembre a Takaoka, nella prefettura di Toyama. Nella sua vita ha ricevuto moltissimi premi come il Japan Cartoonists Association Award for excellence nel 1973, lo Shogakukan Manga Award (1982) e l'Osamu Tezuka Culture Award nel 1997, grazie al personaggio di Doraemon, di cui ha continuato a scrivere fino alla sua scomparsa nel 1996.

Doraemon è da sempre un personaggio amato da grandi e piccini, che con la sua simpatia è stato capace di affrontare tematiche serie come il coraggio e il rispetto, senza dimenticare i temi legati all'ambiente.

DORAEMON VOLUME 0 sarà edito da Star Comics, e raccoglie sei edizioni diverse del primo episodio del gatto spaziale. L'albo contiene alcune pagine a colori, contenuti inediti e il manga documentario La Nascita di Doraemon, che ci farà scoprire quali sono le origini del famosissimo fumetto che racconta le avventure di Nobita e i suoi amici. Sarà disponibile dal 4 novembre in fumetteria e nei Campfire di Lucca Changes 2020 e dal 18 novembre in libreria e negli store online.



In che posizione si troverà Doraemon nella classifica degli anime più facili da riconoscere? Sapevate che esiste l'inquietante leggenda dell'episodio perduto di Doraemon?