Dorohedoro: l'anime esordirà nei prossimi mesi, in arrivo nuovi dettagli

A ridosso della stagione invernale, i fan del manga di Dorohedoro, serie di Q Hayashida, si aspettavano nuove informazioni e magari una trasmissione per questo periodo. Tuttavia non sono giunte notizie per mesi sull'adattamento animato annunciato ormai da diversi mesi. Adesso però giungono nuove informazioni sulla storia di Kayman.

Dorohedoro arriverà il 12 gennaio 2020. La trasmissione esordirà quindi il nuovo anno, nel palinsesto invernale, e ciò finalmente allieta i fan che erano a digiuno di informazioni da diverso tempo. I primi rapporti dicono però che le nuove informazioni non si fermeranno qui: infatti nei prossimi giorni, verosimilmente con l'uscita del Gessan di Shogakukan, ci saranno ulteriori informazioni.

Queste riguarderanno naturalmente lo staff e lo studio a cui è stata affidata la trasposizione, il numero di episodi e il cast di doppiatori, oltre le sigle di apertura e chiusura. Intanto, l'autrice Hayashida è alle prese su Dai Dark, sci-fi horror attualmente in corso proprio sul Gessan.

Dorohedoro è stato pubblicato mensilmente su diverse riviste di casa Shogakukan. Il seinen è stato serializzato per gran parte della sua vita sulla rivista Ikki, per poi passare a Hibana e infine a Gessan negli ultimi anni di vita. L'opera della Hayashida ha riscosso un grande consenso in Giappone e nel resto del mondo, venendo pubblicato anche in Italia da Planet Manga. Le atmosfere oscure e horror ben si confanno anche a Bloodborne, a cui l'autrice ha dedicato un disegno.