Dorohedoro, confermata la produzione di un sequel: anime o film?

Il sito ufficiale della serie Dorohedoro ha annunciato che un nuovo sequel della serie anime è in fase di lavorazione. La notizia è stata accolta con entusiasmo sia dai fan, che dal creatore della serie Q Hayashida.

L'annuncio è stato accompagnato da un'immagine che ritrae i protagonisti Caiman e Nikaidou sulla porta del ristorante Hungry Bug, tuttavia non è stata svelata nessuna data circa l'uscita del sequel.

Oltre all'annuncio e all'immagine teaser, il sito web dell'anime ha anche condiviso i commenti di Q Hayashida, l'autore del manga. L'artista ha dichiarato di essere "felice di vedere Dorohedoro continuare" e ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato alla produzione. Ha anche affermato che la lavorazione del sequel è stata "un processo graduale" e che "non vede l'ora di vedere come andrà".

Dorohedoro è un manga gore giapponese pubblicato a partire dal novembre 2000. È stato raccolta in 23 volumi e e ha cambiato rivista di pubblicazione due volte prima di concludersi nel 2018. Il manga racconta la storia di Cayman, un uomo dalla testa di alligatore ridotto in quello stato da dei misteriosi stregoni provenienti da un'altra dimensione. Questi maghi malvagi girano per la città di Hole lasciandosi alle spalle una scia di morti, ma Cayman, immune alle loro arti e supportato dalla lottatrice e cuoca Nikaido, dà loro la caccia consapevole che l'unico modo per tornare normale è trovare lo stregone che l'ha trasformato. Qui potete trovare la recensione dell'anime di Dorohedoro che è in esclusiva su Netflix.

Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni sul sequel. Non è ancora stata annunciata una finestra di rilascio, né il nome dello studio che si occuperà della produzione. Tuttavia, è probabile che lo Studio MAPPA, il quale ha animato la prima stagione, sarà responsabile anche della seconda. Infine, si suppone che l'anime non verrà trasmesso in televisione, ma sarà disponibile esclusivamente in streaming. Per scoprire quali anime saranno disponibili a Gennaio 2024 su Netflix, vi consigliamo la lettura di questo articolo,

E voi? Cosa vi aspettate dal sequel di Dorohedoro?