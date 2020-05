Dorohedoro: gli episodi aggiuntivi si mostrano in un trailer fuori di testa

Attraverso il sito web ufficiale dedicato a Dorohedoro, adattamento animato dedicato al tanto amato quanto folle manga concretizzatosi grazie al duro lavoro di Q Hayashida, è stato pubblicato un nuovo e interessante video promozionale dedicato agli attesi episodi aggiuntivi pensati per la produzione anime.

Andando più nello specifico, lo staff della produzione ha rilasciato un trailer da oltre due minuti interamente dedicato alla cosiddetta "Ma no Omake" (Magic Bonus), una serie aggiuntiva di episodi originali dedicati alla serie principale, video attraverso il quale è possibile vedere alcuni degli avvenimenti e dei folli personaggi che andranno a fare da sfondo alle vicende narrate.

La serie di puntate aggiuntive verranno rese disponibili all'interno del secondo box Blu-ray dedicato alla produzione, la quale si costituiva invece di 12 puntate principali originariamente uscite il 12 gennaio 2020. Attualmente, il Blu-ray è atteso in Giappone per il 17 giugno 2020. Inoltre, secondo quanto dichiarato, gli episodi bonus, in totale, dureranno intorno ai 30 minuti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente Netflix aveva reso nota l'imminente uscita di Dorohedoro sul suo portale streaming, anche se per il momento non è stato confermato il suo arrivo anche su Netflix Italia. Nel corso di questi ultimi mesi Dorohedoro aveva fatto assai parlare di sé per l'improvviso arrivo di un nuovo capitolo uscito 17 mesi dopo la sua conclusione.