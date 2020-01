Dorohedoro: ecco il numero di episodi, il regista vuole già la seconda stagione?

Il 2020 di Netflix sta per aprirsi con Drifting Dragons in arrivo l'8 gennaio sulla piattaforma. Ma non è l'unico anime che farà il suo debutto sul noto portale di streaming questo mese. Oltre i nomi già noti come The Promised Neverland, Yu-Gi-Oh! e Sword Art Online, il 12 gennaio è previsto l'inizio della saga di Dorohedoro con la prima stagione.

Come ogni produzione Netflix, Dorohedoro sarà composto da 12 episodi in questa stagione 1. Un numero sicuramente non sufficiente per adattare tutta l'opera di Q Hayashida, autrice del manga composto da ben 23 volumi. Ed è qui che il regista accorre in aiuto dei fan.

Yuichiro Hayashi, regista che in passato ha già lavorato a titoli come Garo e Kakegurui, ha rivelato che se l'anime di Dorohedoro dovesse fare risultati buoni inizierà da subito a lavorare su una seconda stagione. L'annuncio è arrivato sul sito ufficiale di Dorohedoro e in occasione della premiere giapponese. In attesa dell'arrivo su Netflix potete gustarvi l'ultimo trailer di Dorohedoro pubblicato.

Dorohedoro è un manga di Q Hayashida, pubblicato tra il 30 novembre 2000 e il 12 settembre 2018. Il manga ha avuto una serializzazione discontinua nell'ultima fase della sua vita a causa di un continuo cambio di riviste: dopo la chiusura del magazine Ikki, Dorohedoro ha iniziato un viaggio su varie riviste Shogakukan, passando per Hibana e fermandosi poi sul Gessan, con quest'ultima casa della nuova opera dell'autrice, Dai Dark.