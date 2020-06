Dorohedoro: il protagonista Cayman riceve un'impressionante action figure da 150 euro

Pochi istanti fa il portale online Anime! Anime! ha presentato una nuovissima action figure in scala 1/6 dedicata a Cayman, spietato protagonista di Dorohedoro. Il pezzo da collezione, attualmente preordinabile dal sito ufficiale di Good Smile Company, presenta un incredibile livello di dettaglio e costa 18.000 yen (circa 150 euro), tasse escluse.

Realizzato in Giappone seguendo il modello di Cayman nella versione anime, l'action figure è una sorta di rafacimento di un primo pezzo messo in vendita nel 2016. L'altezza è di circa 36 centimetri, mentre i materiali usati sono ABS (un comune polimero termoplastico utilizzato per creare oggetti leggeri), PVC (polivinilcloruro) e POM (poliossimetilene). L'idea è quella di ottenere una action figure leggera e resistente.

Cayman è disponibile con due espressioni intercambiabili (serio e sorridente), una maschera antigas e una serie di coltelli e guanti. I preordini sono aperti fino al 5 agosto 2020 e le spedizioni inizieranno nel mese di dicembre. In calce potete dare un'occhiata al sito ufficiale e ad un post Twitter con tutte le immagini.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che l'anime di Dorohedoro è attualmente disponibile su Netflix, e che potete leggere la nostra recensione cliccando sopra questo link.