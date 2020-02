Dorohedoro torna con un nuovo capitolo 17 mesi dopo la sua conclusione

La prima stagione di Dorohedoro ha iniziato la messa in onda da un mese esatto e a quanto pare, questo primi episodi sono riusciti a catturare l'attenzione di diversi appassionati anime. Non è quindi una sorpresa che l'autrice Q Hayashida abbia deciso di cavalcare l'onda della popolarità pubblicando, a sorpresa, un nuovissimo capitolo del manga.

Il one-shot ha fatto il suo debutto nel numero di marzo del mensile Monthly Shonen Sunday di Shogakukan distribuito pochi giorni fa. La nuova storia è composta da sole 14 pagine e vede come protagonista la giovane maga Ebisu, uno dei personaggi secondari preferiti dai fan.

La serializzazione del manga di Dorehodoro si è definitivamente conclusa il 12 novembre 2018 in Giappone, con la pubblicazione del tankobon numero 23. In Italia la serie è stata distribuita dalla sottoetichetta di Panini Comics Planet Manga e l'ultimo Volume è stato reso disponibile il 20 giugno del 2019. Casomai non conosceste l'opera, vi ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Cayman, un uomo con la testa da alligatore, è un comune cittadino di Hole che ormai da tempo cerca di tornare normale. La sua trasformazione è figlia di una maledizione lanciata da uno dei tanti stregoni che da anni infestano la città, uccidendo e deformando qualunque innocente capiti a tiro. Avvalendosi dell'aiuto della sua cara amica Nikaido, Cayman partirà dunque alla ricerca del colpevole basandosi sull'unico indizio a sua disposizione: un volto umano visibile all'interno della sua enorme bocca".

L'anime è attualmente in corso e la prima stagione si concluderà il 29 marzo 2020 con la trasmissione dell'episodio 12. In oriente è stato già confermato l'arrivo di una edizione home video speciale di Dorehodoro con ben sei episodi extra, chissà quindi che prima o poi non arrivi una versione completa della prima stagione anche in Europa.