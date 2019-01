Dororo e Kemurikusa sono ora disponibili su Amazon Prime Video

Per la gioia degli appassionati di animazione giapponese, la piattaforma streaming di Amazon Prime Video ha recentemente accolto nel suo sempre più vasto catalogo anche Kemurikusa e Dororo, il nuovo adattamento animato del manga firmato dal leggendario Osamu Tezuka.

Lanciato in Giappone lo scorso 7 gennaio, l’anime di Dororo si compone al momento di due episodi, entrambi già disponibili su Amazon Prime Video. Approdato sul circuito televisivo nipponico il 9 gennaio, Kemurikusa si comporrà di dodici episodi soltanto, di cui uno già disponibile anche sulla piattaforma di streaming.

Diretto da Kazuhiro Furuhashi (Mobile Suit Gundam UC, Rurouni Kenshin, Getbackers) presso MAPPA e Tezuka Productions, Dororo è sceneggiato Yasuko Kobayashi (L’Attacco dei Giganti, Le bizzarre avventure di JoJo, Garo the Animation). Satoshi Iwataki (Ghost Hun) è stato invece incaricato di adattare il character design del manga originale, mentre Yoshihiro Ike (Tiger & Bunny, The Great Passage, The Empire of Corpses) ne ha composto la colonna sonora.

"Il principe Kagemitsu chiede agli dei malvagi il benessere della propria nazione, sacrificando parti del corpo del proprio erede. Passano gli anni. Dal momento che le divinità hanno mantenuto la loro promessa, il regno è in pace. È qui che il giovane ladro Dororo incontro un uomo. È un demone o un essere umano? Le braccia di Hyakkimaru contengono delle spade, il suo corpo è artificiale e sebbene sia cieco è in grado di vedere i mostri."

TATSUKI (Kemono Friends) dirige Kemurikusa presso lo studio d’animazione Yaoyorozu, mentre Yoshihisa Isa e Yūko Shiromizu fungono rispettivamente da direttore delle animazioni e direttore artistico. La sigla di apertura, infine, è eseguita da Nano. Di seguito ne trovate la sinossi ufficiale.

"La storia di tre sorelle che cercano di sopravvivere in un mondo disabitato circondato da edifici fatiscenti avvolti in una nebbia rossa. Il personaggio centrale è Rin, una ragazza con i capelli raccolti. Poi c'è Ritsu, la sorella maggiore con orecchie da gatto e sempre calma, e Rina, la più ingenua e allegra, vestita da cameriera. Cosa stanno cercando le tre sorelle in questo mondo misterioso?"