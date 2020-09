Dororo: la scena tenera con Mio e Hyakkimaru diventa un cosplay di Kallisi Vamp

Dopo tanti anni, le opere di Osamu Tezuka sono tornate a calcare i palcoscenici televisivi con Dororo. Studio Mappa fu incaricato di realizzare un anime in 2-cour che riprendesse la storica serie del Dio dei Manga. Ne uscì un prodotto con ombre e luci come testimoniato dalla nostra recensione di Dororo ma di certo non passò inosservata.

Tante persone furono catturate dalla storia di Dororo e Hyakkimaru in quel Giappone feudale che conosceva solo fame, miseria e guerre. Anche Sui Ishida di Tokyo Ghoul fu catturato da quello scenario, dedicandogli un'illustrazione inedita. Gli spettatori si ritrovano davanti Hyakkimaru, un umano privato di quasi tutto il suo corpo originale. In uno dei primi episodi, durante un miniarco, il duo protagonista fa la conoscenza di Mio, una ragazzina che si occupa di alcuni bambini rimasti orfani e feriti per le continue battaglie nell'area.

Questi con il rapporto di Mio e Hyakkimaru sono stati tra i più ben realizzati e apprezzati dell'anime di Dororo del 2019. Il protagonista si scopre vulnerabile mentre Mio è lì accanto a lui a consolarlo in diverse scene tenere che, purtroppo, non durano quanto dovrebbero a causa degli eventi che stanno per scatenarsi. Quelle scene sono state riprese dalla cosplayer Kallisi Vamp e da Koroumon che hanno realizzato un cosplay tenero di Mio e Hyakkimaru.

Nelle prime due foto, racchiuse nella prima immagine in basso, i due sono insieme replicando una delle pose dell'anime, mentre nel secondo post sono racchiuse altre due foto dove Mio è sola e sembra cantare la sua iconica canzone. La guerra irrompe ma non romperà la dolcezza di queste scene.