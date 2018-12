Dororo: terzo trailer per la serie tratta dal manga di Osamu Tezuka

Grazie al terzo trailer di Dororo, la serie anime che debutterà dal 7 gennaio 2019, scopriamo chi si occuperà dell'ending che ci accompagnerà a fine episodio.

Dopo i primi due trailer che ci hanno svelato diverse informazioni, come la data di messa in onda e l'opening, stavolta è il turno di scoprire l'ending grazie al terzo trailer. Gli Amazarashi, che già si sono occupati di sigle per My Hero Academia e Tokyo Ghoul, si occuperanno dell'ending di Dororo e la canzone sarà intitolata "Kanaunara, tōkumade". Ricordiamo che l'anime andrà in onda dal 7 gennaio 2019 alle ore 22:00 su TV Tokyo per il Giappone, mentre internazionalmente sarà presente sulla piattaforma di streaming di Amazon Prime Video, compreso in Italia.

Dororo è nato dalla matita di Osamu Tezuka, soprannominato il Dio dei manga a causa della sua prolificità e la capacità di innovare il fumetto giapponese nel dopoguerra grazie a opere come La Fenice, Kimba il leone bianco, la Principessa Zaffiro, Astroboy e tanti altri titoli che rimarranno nei ricordi di intere generazioni. Il manga, pubblicato originariamente su Weekly Shonen Sunday tra il 1967 e il 1968, è stato raccolto in 4 volumi e narra la storia di Hyakkimaru, un ragazzo il cui padre vende le sue parti del corpo a 48 demoni per poter ottenere l'invincibilità sui campi di battaglia. Hyakkimaru partirà alla ricerca delle parti perse finché non si imbatterà in un bambino che si definisce il più grande ladro del Giappone.