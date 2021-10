Dota: l'anime di Netflix torna con una seconda stagione, ecco il primo trailer

Aspettando nuove produzioni animate in arrivo esclusivamente su Netflix, il colosso americano ha presentato attraverso un trailer la seconda stagione di DOTA: Dragon’s Blood, basata sul celebre MOBA sviluppato da Valve Corporation, che continua ad accogliere milioni di giocatori di tutto il mondo nella sua intricata e affascinante lore.

In seguito a diverse produzioni animate dedicate all’universo dei videogiochi, come il criticato Monster Hunter: Legends of the Guild, e l’acclamato The Witcher: Nightmare of the Wolf, la piattaforma di streaming sta ampliando molto il suo catalogo per quanto riguarda l’espansione di universi narrativi spesso non propriamente approfonditi solo attraverso i prodotti prettamente videoludici.

La prima stagione di DOTA: Dragon’s Blood ha ottenuto tutto sommato una buona accoglienza da parte della critica e del pubblico, introducendo anche per la prima volta molti spettatori al mondo creato da Valve. Non è stato specificato se a seguire la produzione torneranno Ashley Edward Miller e Ryu Ki Hyun, rispettivamente showrunner, produttrice, e autrice della storia insieme a Bryan Konietzko, e produttore co-esecutivo.

Nonostante questo, il Mood-Trailer che trovate in cima alla notizia ha mostrato a tutti gli effetti quanto lo Studio MIR abbia investito per rendere al meglio la prosecuzione della storia di Davion, che sarà disponibile su Netflix a partire da gennaio 2022.