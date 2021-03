DOTA: Dragon's Blood arriva il 25 marzo, nuovo trailer per la serie animata di Netflix

Netflix ha recentemente pubblicato un nuovo trailer di DOTA: Dragon's Blood, la serie animata made in USA tratta dal videogioco Dota 2 di Valve. La serie debutterà il 25 marzo in tutto il mondo, e pochi istanti fa il colosso streaming ha deciso di mostrare nuovi spezzoni e di condividere i primi poster dedicati ai personaggi.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al nuovo trailer, in cui viene confermata la data di uscita della serie. A differenza di quanto visto con il recente Dragon's Dogma, questa volta Netflix ha preferito limitare l'utilizzo della CGI, utilizzata da Studio Mir (The Legend of Korra, The Witcher: Nightmare of the Wolf) solo per animare i draghi.

Ashley Edward Miller (X-Men: First Class, Thor, Black Sails) ha scritto la storia basandosi sulle origini dei personaggi del videogioco, mentre Ryu Ki Hyun è il produttore esecutivo. Tra i doppiatori spiccano Yuri Lowenthal (Spider-Man nella serie di videogiochi Insomniac) nei panni del cavaliere del drago Davion, Josh Keaton (Revolver Ocelt in Metal Gear Solid 3) in quelli di Bram, e il celebre Troy Baker nei panni di Invoker. In calce potete dare un'occhiata al character design.

Tornando all'anime, la prima stagione sarà composta da soli otto episodi, ma vista la fama della serie di Valve è sempre possibile un rinnovo. Il doppiaggio italiano dovrebbe essere disponibile sin dal lancio.