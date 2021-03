DOTA: Dragon's Blood, l'imminente serie Netflix si mostra in un video promozionale

Manca poco più di una settimana al debutto della serie DOTA: Dragon's Blood sulla piattaforma Netflix, previsto per il 25 marzo, e sembra che la società statunitense abbia puntato molto sulla realizzazione dell'anime basato sul famoso MOBA sviluppato da Valve, approfondendo le storie dei personaggi, inserendoli in un racconto del tutto originale.

Per questo motivo la piattaforma ha pubblicato un video promozionale per presentare agli appassionati alcuni personaggi e anche delle spiegazioni che potrebbero aiutarli a comprendere in maniera più approfondita la struttura del mondo che hanno realizzato adattando le idee originali del franchise e materiale del tutto inedito, come si anche visto nel primo trailer di DOTA: Dragon's Blood, pubblicato ad inizio mese.

Come potete vedere nel video riportato in calce, condiviso da StudioMir2010, si può vedere una breve presentazione di alcuni nuovi personaggi presentati rapidamente da un'importante streamer legato a DOTA, SirActionSlacks. La serie debutterà su Netflix il 25 marzo, in tutto il mondo, e sarà costituita da 8 episodi, ciascuno della durata di circa trenta minuti.

La piattaforma ha presentato l'anime con la seguente descrizione: "L'imminente serie fantasy racconta la storia di Davion, un celebre Cavaliere del Drago che vuole liberare la superficie del mondo dal male. In seguito incontrerà un anziano Eldwurm e la nobile Principessa Mirana, impegnata in una missione segreta. Davion si ritroverà in una serie di eventi molto più importanti di quanto avesse immaginato."