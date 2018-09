Double Decker! Doug & Kirill, rivelato il cast e il nuovo trailer

Legato al franchise di Tiger & Bunny, serie televisiva diretta da Keiichi Sato, lo spin-off Double Decker! Doug & Kirill debutterà ad ottobre prossimo in Giappone. Crunchyroll ha annunciato che trasmetterà l’anime in simulcast e proietterà all’evento Crunchyroll Expo, che si terrà dal 1 al 3 settembre, in anteprima i primi due episodi dell'anime.

Per celebrare l’uscita, il sito ufficiale ha rilasciato in questi giorni due video promozionali in cui vengono mostrati i personaggi principali dell’anime e gran parte dell’ambientazione. Come si può vedere, il design dei personaggi mantiene lo stile della serie principale.

Cast:

Satoshi Mikami - Douglas "Doug" Billingham

- Douglas "Doug" Billingham Kohei Amasaki - Kirill Vrubel

- Kirill Vrubel Saori Hayami - Deana del Rio

- Deana del Rio Chika Anzai - Katherine "K" Rochefort

- Katherine "K" Rochefort Yo Taichi - Maxine "Max" Silverstone

- Maxine "Max" Silverstone Atsumi Tanezaki - Yuri Fujishiro

- Yuri Fujishiro Rikiya Koyama - Travis Murphy

I nomi dei personaggi di Sophie (Aya Endo) e Apple (Takuma Nagatsuka) non sono stati confermati.

L’anime sarà diretto da Takeshi Furuta (Utano ☆ Princesama Legend Star, The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments, regista e storyboarder della serie originale Tiger & Bunny) presso lo studio Sunrise. Ryo Ando (Interviste con Monster Girls) sarà il responsabile della produzione e Tomohiro Suzuki (Tiger & Bunny, One-Punch Man, ACCA: 13-Territory Inspection Dept.) curerà la sceneggiatura.

Masakazu Katsura (Zetman) si occuperà del design dei vari personaggi e Norihiro Itagaki si occuperà dell’animazione, dopo aver lavorato precedentemente ai film Tiger and Bunny: The Rising e Tiger & Bunny: The Beginning. Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu !!, Death Parade) sta componendo la musica.

Nel sito è anche stata rivelata la sinossi della storia:

La città-stato di Risvaletta. Seppur illuminata da due soli, la malavita, il crimine e la droga gettano lunghe ombre sulle vite degli abitanti. Una droga in particolare si rivela essere pericolosa e mortale, l’Anathem.La storia segue le vicende dell’unità investigativa speciale "Seven-O", la cui specialità è supervisionare le indagini relative a questa droga letale. Double Decker è un veterano, freddo e poco loquace. Al suo fianco troviamo Kirill Vrubel, alle prime armi, giovane ed avventato.