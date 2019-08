Douglas Bullet e gli altri personaggi di ONE PIECE: Stampede si mostrano in nuove immagini

Manca meno di una settimana al 9 agosto, data dove sbarcherà in Giappone il nuovo lungometraggio di ONE PIECE: Stampede che celebrerà il ventesimo anniversario dell'anime. La nuova storia a cui ha partecipato anche Eiichiro Oda mette in scena nuovi personaggi ma ne richiama anche di vecchissimi, come Boa Hancock, Buggy il Clown e Trafalgar Law.

Il film di ONE PIECE: Stampede vedrà il ritorno di sei personaggi in particolare: Boa Hancock, Buggy il Clown, Trafalgar Law, Rob Lucci, il vice ammiraglio Smoker e Sabo dell'Armata Rivoluzionaria. Questi personaggi, come rivelato dal volumetto speciale del film di cui potete vedere la copertina nell'immagine in calce, aiuteranno Monkey D. Rufy a sconfiggere l'antagonista creato appositamente per l'occasione, Douglas Bullet.

Nelle nuove immagini provenienti dal volumetto di ONE PIECE: Stampede vengono anche inseriti tre nuovi character design del cattivo Bullet, della giovane Ann e di Donald Moderate, presentatore del Pirate Expo. Bullet ha ricevuto una pagina tutta per sé dove mostra la sua grossa muscolatura per mettere in risalto tutte le sue ferite e la sua forza. Nella pagina di fianco, invece, Library of Ohara ci dà la possibilità con uno scatto di dare uno sguardo alla versione a colori di Ann e di Donald Moderate.

Manca poco all'arrivo di ONE PIECE: Stampede nei cinema, col brand di ONE PIECE che ha stretto una collaborazione con Puma da pochi giorni e che verrà svelata proprio in occasione dell'arrivo della pellicola in Giappone.