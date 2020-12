Dr. Stone 2: fan preoccupati per il numero di episodi della nuova stagione

Dr. Stone, manga scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi, ha ottenuto nel 2019 una trasposizione animata il cui successo ha inevitabilmente portato alla produzione di una seconda stagione. Scopriamo però perché i fan sembrerebbero essere preoccupati per il numero di episodi della stessa.

L'opera viene pubblicata tra le pagine di Shonen Jump a partire dal 2017 e nel corso di pochi anni è diventata una delle opere di punta della rivista. Essa narra la pietrificazione dell'intero genere umano per cause sconosciute ed il tentativo di Senku, liberatosi dal rivestimento in pietra diversi millenni più tardi, di ricostruire la società da zero col potere della scienza.

Recentemente dall'opera è stata tratta una serie animata di 24 episodi prodotta da TMS Entertainment e verrà presto pubblicata una seconda stagione. I nuovi episodi narreranno gli eventi delle cosiddette Stone Wars, ovvero le battaglie che coinvolgeranno il regno della scienza, guidato dal protagonista, e l'impero di Tsukasa, il principale antagonista il cui obiettivo è quello di creare un mondo privo di adulti, del progresso e delle logiche che hanno da sempre governato la Terra in passato. Il cast della seconda stagione di Dr. Stone è già stato rivelato ed ora ci giungono nuove informazioni riguardanti il numero di episodi: un Tweet, che riporto in fondo alla news, sembrerebbe confermare che la serie durerà un singolo cour, termine utilizzato per indicare le stagioni televisive della TV giapponese corrispondente quindi ad un massimo di 13 episodi.

Il motivo di questa decisione può essere ricercato nella quantità ristretta di capitoli disponibili per il nuovo adattamento animato. La preoccupazione dei fan nasce dalle poche puntate necessarie a mostrare tutto l'arco narrativo delle Stone Wars, è infatti possibile che la lunghezza della serie venga ridotta a 10 episodi o che venga mantenuta la durata dell'intero cour con l'aggiunta di alcuni filler.

Cosa ne pensate? Preferireste che la serie fosse composta da poche puntate o gradireste la visione di alcuni filler? Fatecelo sapere nei commenti. Nel caso foste impazienti nell'attendere la seconda stagione vi riporto le prime immagini disponibili di Dr. Stone 2.