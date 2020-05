Dr. Stone 2: ecco le prime immagini della seconda stagione

Oltre alla prima key visual di Dr. Stone 2, i fan dell'anime incentrato sulla figura di Senku Ishigami saranno entusiasti di vedere anche il character design dei personaggi dell'attesa seconda stagione.

È possibile vedere alcuni sketch che ci mostrano i protagonisti dello show grazie al tweet di @DBHypeX presente in calce alla notizia, che ha deciso di condividere con i numerosi fan della serie alcune immagini di Weekly Shonen Jump, in cui sono presenti i disegni preparatori della seconda stagione. Vediamo quindi quale sarà il design di Sengu Ishigami, Koharu e Chrome, mentre aspettiamo ulteriori informazioni sulla prossima serie di puntate inedite. Come potete leggere nei commenti al tweet, i fan hanno subito iniziato a discutere del nuovo look dei protagonisti, mentre altri hanno voluto ripetere il loro entusiasmo per le prossime puntate dell'anime.

Ricordiamo che i primi 24 episodi sono disponibili nel catalogo di Crunchyroll, se cercate ulteriori informazioni vi segnaliamo questa notizia che spiega quali saranno i prossimi archi narrativi della seconda stagione di Dr. Stone: vedremo quindi la sfida tra il "Regno della Scienza" e l'Impero di Tsukasa, questo scontro sarà al centro delle puntate inedite dello show.

Infine, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione della prima stagione di Dr. Stone.