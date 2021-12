Dr. Stone 3 è ufficialmente in produzione! Ecco la data d'uscita

Il colosso editoriale Shueisha, la casa editrice che controlla la rivista settimanale Weekly Shonen Jump, sta preparando tantissime novità che verranno svelate a breve durante il Jump Festa 2022, l'evento a tema atteso al debutto il 18 e il 19 dicembre. Tra i protagonisti della manifestazione non mancherà anche Dr. Stone.

L'annuncio di Dr. Stone 3, ovvero la terza stagione dell'adattamento anime del manga scritto da Riichiro Inagaki e illustrato da Boichi era già arrivato nei primi mesi del 2021 direttamente dallo studio TMS Entertainment. Da allora, tuttavia, la compagnia non ha rivelato più alcuna informazione sulla trasposizione, silenzio interrotto però grazie ai primi leak del nuovo numero di Jump.

L'anno che sta per cominciare sarà caratterizzato dalla presenza di anime piuttosto importanti per Shueisha e che avranno l'arduo compito di spingere le vendite dei manga da cui sono ispirati. Basti pensare, inoltre, che nel 2022 arriverà la nuova stagione di Bleach e di My Hero Academia. Ad ogni modo, Dr. Stone 3 si farà attendere più a lungo in quanto la sua finestra d'uscita è prevista per il 2023. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per tutte e informazioni del caso che arriveranno grazie al panel dedicato alla manifestazione del 18 e del 19 dicembre.

