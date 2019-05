Dr. Stone: l'anime è in arrivo su Crunchyroll, anche in Italia!

Importanti novità a riguardo di Dr. Stone sono giunte nella giornata odierna. Il sito web della piattaforma di streaming Crunchyroll ha difatti annunciato l'uscita sul proprio portale dell'attesissimo adattamento animato del popolare manga del magazine Weekly Shōnen Jump.

La trasposizione animata, realizzata da TMS Entertainment (MEGALOBOX; LUPIN THE 3rd PART 5), inizierà ad essere pubblicata dal mese di luglio, candidandosi così inevitabilmente a divenire la più grande novità estiva del medium. La serie sarà basata sull'omonima opera ideata da Riichirō Inagaki ed illustrata da Boichi.

La regia sarà affidata a Shinya Iino (Barakamon; Plastic Memories), mentre Yuichiro Kido (Blue Exorcist: Kyoto Saga; Fruits Basket 2019) si occuperà della sceneggiatura. Nel ruolo di character designer la scelta è ricaduta su Yuko Iwasa (Yowamushi Pedal; Saint Seiya: The Lost Canvas). Nelle scorse settimane sono inoltre stati svelati i doppiatori del cast.

La casa editrice italiana, Star Comics, ci propone la sinossi dell'opera:

"In un attimo tutti gli esseri umani si sono trasformati in pietra e anche lo studente delle superiori Taiju è rimasto vittima di questo misterioso fenomeno. Tuttavia, molte migliaia di anni dopo... Taiju e il suo amico Senku si risvegliano e decidono di ricostruire la civiltà da zero! Si apre il sipario su un sensazionale racconto di adventure survival science fiction!"

