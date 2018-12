Dr. Stone, l'anime verrà prodotto dalla TMS Entertainment

Dopo le numerose informazioni di oggi provenienti dalla Jump Festa 2019, arriva una novità su Dr. Stone. Sul famoso manga di Shueisha, che a breve diventerà un anime, ormai si sapeva quasi tutto ad eccezione della casa che si sarebbe occupata della trasposizione.

La notizia è trapelata grazie al tweet del sempre ben informato YonkouProductions che rivela chi sarà la casa di produzione che si occuperà della trasposizione di Dr. Stone.

Ebbene, come potete leggere voi stessi dal link in calce, sarà TMS Entertainment a occuparsene. La notissima casa di produzione affiancherà quindi la produzione di Dr. Stone a quella di Fruits Basket, Hachigatsu no Cinderella Nine e Meiji Tokyo Renka che arriveranno nel 2019. Tra le varie trasposizioni dello studio sono anche degne di citazione Megalo Box, Orange e diversi lungometraggi di Lupin e Detective Conan.

Dr. Stone è un manga di Riichiro Inagaki, già scrittore di Eyeshield 21, e Boichi, autore di diverse serie tra cui Sun Ken Rock e Origin. La serie ha debuttato nel marzo 2017 su Weekly Shonen Jump e, a poco più di due anni di distanza, riceverà il primo adattamento animato, programmato per luglio 2019. La serie inoltre sarà anche ampliata con una light novel, in uscita nei primi mesi del prossimo anno.