Dr. Stone, annunciato l'adattamento anime del manga di Inagaki e Boichi

Dalle pagine di Weekly Shonen Jump arriva l'annuncio che tutti aspettavamo: Dr. Stone, il manga di Riichiro Inagaki e Boichi che ha debuttato sul magazine nipponico la scorsa primavera, riceverà un adattamento anime.

Per ora non ci è dato sapere alcun dettaglio, se non che la serie debutterà nel 2019. Purtroppo, al momento, non conosciamo neanche lo staff di animazione che si occuperà della trasposizione animata dello shonen manga di Inagaki e Boichi.

In calce potete ammirare il numero 51 di Weekly Shonen Jump, che reca in copertina proprio il protagonista di Dr. Stone. Qualche giorno fa, in effetti, avevamo anticipato che il nuovo numero della rivista avrebbe incluso un annuncio speciale riguardante l'opera: alla fine, come avevamo preventivato, si tratta proprio del reveal della tanto agognata serie anime.

Di seguito vi lasciamo la sinossi dell'opera. Vi ricordiamo che il manga è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics, che ha recentemente edito il primo tankobon.

"Un giorno, Ooki Taiju trova il coraggio di confessare il suo amore ala bella Yuzuriha. Ma una luce dal cielo trasforma l'umanità in pietra. Migliaia di anni dopo, Taiju riesce a liberarsi. In questo mondo, in cui la natura ha riacquistato i suoi diritti, Taiju trova la sua amata ancora bloccata nella forma di una statua. Per rimediare, il ragazzo va in cerca di spiegazioni e incontra il suo migliore amico Senku, un prodigio di chimica e fisica, che si è risvegliato circa 6 mesi fa. Mentre scoprono una nuova civiltà mentre viaggiano, saranno in grado di svelare il mistero di questo evento che ha cambiato le loro vite per sempre?"