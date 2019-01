Dr. Stone: le anticipazioni del capitolo 92 mostrano la ricerca di una nuova abilità

Dr. Stone, muovendosi come un RPG a livelli, dove ogni volta bisogna migliorare la propria abilità o cercare personaggi che abbiano le capacità disperate, salta in una nuova fase di storia che vede Senku e compagni alla ricerca di un cuoco capace di cucinare il grano prodotto. Attenzione spoiler sul capitolo 92 dopo il salto.

Senku e Ryuusui hanno dimostrato di essere incapaci di cucinare il grano coltivato e raccolto con gran sudore da Taiju e compagni nel capitolo 91 di Dr. Stone. Reporter, grazie alle sue conoscenze, trova la persona giusta. Il nuovo membro del gruppo viene così risvegliato e, grazie alle sue conoscenze, si mette ai fornelli con l'aiuto di tutto il villaggio.

Dopo aver impartito diversi ordini a tutti per la preparazione di un pasto abbondante, la ragazza appena risvegliata dimostra tutte le capacità culinarie di cui è in possesso e cucina tutti gli ingredienti nella fornace di Senku. Tutto il villaggio accorre per provare il nuovo dolce appena sfornato, un rollo di pasta e frutta, che fa piangere dalla gioia tutti.

Il cuoco che si occuperà delle provviste per la nave è arrivato, quale sarà il prossimo personaggio che Senku e gli altri dovranno sbloccare in Dr. Stone?