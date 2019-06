Dr. STONE: aperto un sito countdown per il risveglio dell'umanità!

Uno degli anime più attesi delle prossime settimane è sicuramente l'adattamento, dell'omonima opera cartacea, Dr. STONE. Creato da Riichirō Inagaki e pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Dr. STONE ci porta in un mondo in cui un misterioso incidente ha pietrificato gli esseri viventi e riportato la civiltà all'età della pietra.

Sarà quindi compito di Senku Ishigami, un genio della scienza, quello di trovare un modo per riportare il futuro in cui si sono svegliati, al nostro presente. La serie animata è prodotta da TMS Entertainment, arriverà in simulcast sulla piattaforma di streaming Crunchyroll, che ha recentemente aperto un sito countdown per il risveglio dell'umanità.

Alcuni giorni fa è stato da poco pubblicato sul canale ufficiale YouTube di Weekly Shonen Jump, una nuova preview dell'anime che ci ha mostrato alcune immagini del protagonista Senku Ishigami e dell'ambientazione. Inoltre, sul sito dedicato è possibile trovare alcune schede dei "Ricostruttori del nuovo mondo", ovvero i personaggi principali della serie. È possibile quindi leggere informazioni su Senku, Tsukasa Shishio, Taiju Oki e Yuzuriha Ogawa.

Si tratta di una trovata molto interessante, che può leggermente placare l'attesa per l'arrivo della serie, previsto per il prossimo 5 luglio. Infine, vi ricordiamo che i primi due episodi di Dr. STONE saranno mostrati in anteprima al Rimini Comix.