Dr. Stone: ecco quali saranno gli archi narrativi coperti dalla seconda stagione

Le voci di corridoio su Dr. Stone si sono rivelate esatte: l'annuncio proclamato da Weekly Shonen Jump è la seconda stagione dell'anime. Il titolo che viene pubblicato sulla famosa rivista godrà quindi di altri episodi, verosimilmente nel 2020. Gli ultimi dettagli ricavati dalle pagine pubblicitarie rivelano cosa dovranno aspettarsi gli spettatori.

La prima stagione di Dr. Stone si sta concentrando su quelle che sono state le fasi iniziali del manga: l'ambientamento nel mondo precipitato in un'epoca primitiva, il consolidamento del villaggio in cui Senku ha posto la sua base e i preparativi per la lotta contro Shishio Tsukasa.

Il più forte liceale era convinto di aver ucciso Senku, ma ora col suo impero basato sulla forza fisica potrebbe schiacciare in ogni caso il protagonista. E proprio questa fase verrà animata in Dr. Stone stagione 2, con l'arco narrativo denominato "Stone Wars". Come si può vedere dall'immagine in calce, contenenti alcune bozze del progetto in preparazione, il futuro vedrà il Regno della Scienza di Senku contro l'Impero di Tsukasa.

Dr. Stone è un manga di Boichi e Riichiro Inagaki, pubblicato anche in Italia da Star Comics. L'anime prodotto da TMS Entertainment è in corso su Crunchyroll.