Dr. Stone: arriva una bollente copertina per l'edizione bluray e DVD

Anni fa, come rivelato anche dall'editor di Dr. Stone, sarebbe stato difficile vedere una serie come quella scritta da Inagaki e dove l'obiettivo non è diventare il più forte del mondo o dell'universo, ma salvare la civiltà usando le invenzioni e la propria conoscenza. Eppure l'anime di Dr. Stone sta già riscontrando il favore del pubblico.

Con soli pochi episodi a disposizione, l'anime di Dr. Stone non ha ancora mostrato gran parte del potenziale che ha da offrire agli spettatori di tutto il mondo. Nonostante ciò, la produzione ha deciso di rivelare con largo anticipo, probabilmente sicura degli obiettivi che la serie può raggiungere, la copertina del primo volume dell'edizione Home Video di Dr. Stone.

Come potete vedere dall'immagine in calce, Dr. Stone aprirà subito con un'illustrazione che porterà in copertina quattro delle ragazze più presenti nel manga, per di più mentre si apprestano a fare un bagno nelle fonti termali. In primo piano si può vedere Ruri con le forme esplosive in primo piano, alla sua destra la piccola Suika e alle spalle c'è Kohaku che sta per entrare nella vasca di pietra. Infine, in fondo a tutto, c'è Yuzuriha che si sta preparando slacciando il suo vestito.

Indubbiamente un'illustrazione che colpirà molti anche se non raccoglie la trama principale della serie. Dr. Stone è un manga scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi, pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 6 marzo 2017 e con 115 capitoli all'attivo. Questi sono stati raccolti al momento in 10 volumi, alcuni dei quali sono stati anche pubblicati in Italia da Star Comics. L'anime, pubblicizzato perfino a Times Square, è in onda su TMS per il Giappone, mentre per lo streaming è ad appannaggio di Crunchyroll.