Dr. Stone: arriva la magnifica illustrazione della copertina del blu ray

Dr. Stone prosegue la sua trasmissione durante questa stagione autunnale, dopo aver espresso la prima metà della sua storia nei mesi estivi. Crunchyroll sta pubblicando l'anime di TMS Entertainment sulla sua piattaforma, proseguendo con le avventure di Senku e la sua ricerca per far tornare alla normalità l'umanità intera dopo la pietrificazione.

Adesso arriva la conferma della data di uscita e della copertina del nuovo blu-ray per l'edizione home video di Dr. Stone. L'account ufficiale dell'anime ha pubblicato un'immagine preparata dallo staff che farà da copertina al volume terzo in vendita nei prossimi mesi.

Come potete vedere in calce, l'illustrazione vede Senku con le aggiunte recenti del cast, da Kohaku e Chrome a Kinro e Ginro, e il villaggio come sfondo. Questo terzo volume dell'anime conterrà gli episodi dal 9 al 12, con un'uscita programmata per il 18 dicembre 2019. Il costo sarà di 8.000 yen più tasse per l'edizione DVD, mentre quella con blu-ray avrà un costo di 9.000 yen più tasse.

All'interno saranno presenti anche contenuti speciali come booklet con le invenzioni e schede dettagliate sui personaggi. Dr. Stone ha lanciato nuove sigle nello scorso mese per testimoniare l'arrivo di questa nuova fase nella storia scritta da Riichiro Inagaki per Weekly Shonen Jump.