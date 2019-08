Dr. Stone: arriva una nuova key visual in HD per l'anime

Mentre l'anime di Dr. Stone suggerisce di non replicare gli esperimenti effettuati nella serie, Senku continua a produrne a caterve per cercare di ristabilire la civiltà e riportare l'umanità a 3000 anni prima, quando non era ancora stata pietrificata. Tuttavia per riuscirci dovrà affrontare e sconfiggere il temibile Tsukasa Shishio.

Il 2 agosto è andata in onda la quinta puntata di Dr. Stone che ha visto transitare la storia dalla fase del prologo a una completamente nuova, che introdurrà tanti nuovi personaggi centrali nel mondo di pietra. Per celebrare questo nuovo inizio, la produzione di TMS Entertainment ha creato una nuova key visual che già era stata anticipata pochi giorni fa con uno scorcio sulla rivista Weekly Shonen Jump.

Oggi l'account ufficiale Twitter americano di Dr. Stone ha condiviso il poster completo che potete vedere in calce. Non poteva mancare ovviamente Senku al centro, ma scompaiono Taiga e Yuzuriha. Al loro posto arrivano tutti i personaggi del villaggio che il protagonista incontrerà a breve: Kohaku, Chrome, Suika, Kinro e Ginro, Gen, Ruri e Kaseki.

Dr. Stone inizia quindi questo nuovo arco con una fase completamente diversa e Senku dovrà nuovamente riuscire in questo mondo primitivo a realizzare invenzioni su invenzioni che possano aiutarlo a far tornare l'umanità come prima.