Dr. Stone: arriva il nuovo libro degli esperimenti basati sulla serie

Quante volte abbiamo pensato di calarci nei panni di un protagonista di un manga o di un anime, magari cercando di fare il colpo di Hokuto oppure la mitica Onda Energetica, o Kamehameha? Nel manga di Dr. Stone, però, è abbastanza facile calarsi, considerato che Senku e gli altri danno vita a esperimenti scientifici possibili anche nel mondo reale.

Ora che è arrivato anche l'anime, Dr. Stone sta iniziando ad ottenere molta più popolarità. Pertanto è normale che la Shueisha e Weekly Shonen Jump abbiano deciso di preparare un libro particolare dedicato alla serie creata da Riichiro Inagaki e disegnata da Boichi. Un mini libro pubblicato lo scorso venerdì, chiamato "Dr. Stone no Saikyo Jiyu Kenkyu" (Le ricerche indipendenti definitive del Dr. Stone) ci illustra alcune delle sperimentazioni effettuate da Senku e gli altri personaggi durante la serie.

Possiamo trovare quindi indicazioni sul come creare palloni con la busta della spazzatura al creare un telescopio usando del vetro o preparare una cola usando solo coriandolo e lime. Gli esperimenti presenti nel libro, come scritto nella guida, richiedono un tempo di circa 30 minuti per quello minimo, o anche un giorno per quelli più lunghi. I passi sono spiegati con semplicità e chiaramente per tutti, rendendolo fruibile anche a ragazzi delle scuole elementari.

Nella copertina, che potete vedere alla fonte, spicca un Senku in versione chibi, con al suo fianco Chrome e Kohaku, due dei ragazzi del Villaggio che hanno aiutato il protagonista a creare un'impronta della civiltà umana di 3000 anni prima. Intanto, il sesto volume di Dr. Stone è arrivato in Italia grazie a Star Comics nei giorni scorsi, introducendo nuove verità e dettagli su ciò che è successo durante il periodo di pietrificazione.