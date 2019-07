Dr. Stone arriva a Times Square con un mega cartellone pubblicitario

Times Square è uno degli incroci più famosi del mondo, animato da una folla perenne e un'infinita di cartelloni pubblicitari a led che illuminano a giorno anche nelle ore più buie. In questo incrocio è arrivato, negli scorsi giorni, un intruso che ha suscitato anche la simpatia di alcuni fan: un cartellone pubblicitario dedicato a Dr. Stone.

L'anime di Dr. Stone arriverà a breve su Crunchyroll col primo episodio e accompagnerà gli spettatori della piattaforma streaming per tutta la stagione estiva. L'azienda americana sembra puntare molto sul prodotto nipponico nato dalla mente di Riichiro Inagaki e dal pennino di Boichi, tanto da assicurarsi uno spazio pubblicitario piuttosto importante. Come potete vedere in calce nel tweet di @__psw, in Times Square è arrivato questo enorme cartellone che appare sulla destra dei primi secondi della clip e fa la sua figura nel bel mezzo dei led.

Dr. Stone è un manga di Riichiro Inagaki e Boichi, pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2017 e che attualmente conta 10 volumi, con l'undicesimo che arriverà in Giappone domani. L'anime invece debutterà ufficialmente venerdì 5 luglio, ma i dodici minuti iniziali del primo episodio già presenti su Youtube.