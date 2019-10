Dr. Stone: arriva il volume 7 ed inizia il cammino verso l'età industriale!

È da poco disponibile sugli scaffali italiani, per la pubblicazione di Edizioni Star Comics, il settimo volume di Dr. Stone, lo shonen manga a tema scientifico scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi. Riviviamo insieme gli avvenimenti del volume!

Sfogliando il settimo tankobon di Dr. Stone vi accorgerete come si tratti di un albo di transizione, ma fondamentale ai fini dello sviluppo narrativo: la comunità del villaggio Ishigaki sta infatti lavorando sodo per ripercorrere insieme a Senku i principali gradini dell'evoluzione umana. L'obiettivo è prepararsi alla sempre più imminente guerra contro il clan di Tsukasa.

Senku e i suoi compagni scoprono un complesso di caverne in cui giacciono preziosi minerali, tra cui il tungsteno. Questo elemento è essenziale alla costruzione del primo telefono, uno strumento cruciale per velocizzare le comunicazioni e il passaggio di informazioni ai danni della comunità di Tsukasa. I nostri eroi sono riusciti ad imbrigliare l'elettricità, ma adesso c'è un nuovo step da compiere: entrare nell'era industriale costruendo automobili e sfruttando le telecomunicazioni per depistare i loro nemici e avvantaggiarsi in vista della battaglia.

Ricordiamo che il settimo volume di Dr. Stone è disponibile in edicola e fumetteria al costo di 4,50 euro. intanto, Crunchyroll prosegue la trasmissione in simulcast della serie anime di Dr. Stone, in lingua giapponese con sottotitoli in italiano.